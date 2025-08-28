Moratti ricoverato in terapia intensiva, la moglie rassicura: "Nulla di preoccupante"

Apprensione nel mondo del calcio per le condizioni di salute di Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite, ma le prime notizie che trapelano sono rassicuranti. A confermarlo è la moglie, Milly Moratti, che a La Repubblica ha dichiarato che le sue condizioni “non sono preoccupanti” e che non “sta male”. Un sospiro di sollievo per i tifosi nerazzurri e per tutti gli appassionati di calcio, che in queste ore stanno seguendo con attenzione l'evoluzione della situazione. I medici mantengono il massimo riserbo, ma l'ottimismo filtra dai primi aggiornamenti.

Si attendono ulteriori comunicazioni nel corso della giornata, con la speranza che possa arrivare a breve un bollettino medico ufficiale per fare chiarezza. Nonostante il ricovero in terapia intensiva, dunque, la situazione sembra sotto controllo e il decorso clinico è positivo. Si attendono notizie, intanto il mondo interista si stringe attorno al suo vecchio presidente.