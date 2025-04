Morte Papa Francesco, cosa succede nel calcio? Ecco il precedente del 2005

Il calcio si ferma per la morte di Papa Francesco. Con una nota pubblicata poco fa sul proprio sito ufficiale la FIGC ha reso noto di, "d'intesa con tutte le componenti federali, sospendere tutte le competizioni ufficiali in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti". Questo apre una questione che ci rimanda a 20 anni fa, alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, quando il mondo dello sport si fermò per rispettare il lutto.

Per quanto tempo?

La domanda è una sola: per quanto tempo si fermò il calcio? E la risposta è certa: tre giorni. Lo sport in Italia venne infatti fermato per tre giornate dopo la morte di Papa Wojtyla, il 2 aprile 2005. Questo si allineava ai tre giorni di lutto ufficialmente proclamati nel nostro Paese in seguito al decesso del Pontefice.