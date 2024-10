Nico Paz show col Como, Scaloni se ne accorge: lo convocherà con l'Argentina

Ottimo avvio di campionato per il Como, prossimo avversario del Napoli. Nella squadra di Fabregas si sta mettendo in mostra un giocatore in particolare, l'argentino Nico Paz, ex Real, a segno contro il Napoli nella scorsa edizione di Champions League.

Relevo anticipa le scelte del ct Scaloni e fa sapere che il giocatore verrà convocato per i prossimi impegni dell'Argentina. Traguardo importante per il giovanissimo giocatore che venerdì sarà al Maradona.