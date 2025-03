Niente Nazionale, ma Dimarco subito titolare con l'Inter: "2 allenamenti al giorno per farcela"

Il laterale nerazzurro Federico Dimarco, tra i migliori in campo nella gara di ieri contro l'Udinese (2-1 per l'Inter), ha preso la parola anche ai microfoni di Sportmediaset nel post partita. Queste le sue dichiarazioni sul tempestivo recupero dall'infortunio e sul derby di Coppa Italia: "Mi sono allenato due, tre volte al giorno per rientrare prima possibile, per rientrare bene. Alla fine abbiamo sofferto un po', ma questo è il calcio. A volte basta un tiro per riaprire le partite, ma alla fine abbiamo conquistato una vittoria importante".

Sulla sfida coi rossoneri Dimarco ha poi aggiunto: "Le partite sono tutte importanti, dal derby a quella col Parma di sabato prossimo. Bisogna essere focalizzati partita dopo partita".