Non basta un rigorino contestato: la Juve becca l’1-1 del Cagliari che colpisce anche un palo

vedi letture

La Juventus manca il controsorpasso ai danni dell'Inter in classifica e soprattutto l'imbattibilità della propria porta in questo campionato di Serie A. Il Cagliari strappa un ottimo 1-1 a Torino, in casa dei bianconeri. È il quarto pareggio per la squadra di Thiago Motta. Nel primo tempo i bianconeri si erano portati in vantaggio, su rigore molto dubbio trasformato da Dusan Vlahovic, e sembravano in grado di portare a casa l'intera posta.

È proprio il centravanti serbo a vanificare una serie di occasioni per il bis, fino alla beffa finale: Douglas Luiz spiega perché non gioca. Il brasiliano entra e stende Piccoli in area, dal dischetto Razvan Marin che fa 1-1. Il finale diventa così incandescente: Conceiçao, già ammonito, viene espulso per doppia ammonizione dopo una simulazione sul contrasto con Obert. Nel finale, è proprio quest'ultimo a centrare il palo che fa tremare la Juve per un'eventuale sconfitta.