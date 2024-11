Non c'è storia al Bentegodi: l'Inter passeggia contro un disastroso Verona

Non c'è storia al Bentegodi. l'Inter chiude la pratica Hellas Verona nel primo tempo con il risultato di 5-0. A segno Correa, Thuram (doppietta), de Vrij e Bisseck.

Per il primo quarto d'ora, o giù di lì, la partita sembra piuttosto equilibrata. E molto divertente. Il Verona colpisce un legno con Tengstedt, l'Inter sbatte sulla traversa con Correa. Si fa male pure Acerbi, fermato da una contrattura: al suo posto de Vrij. Al 17' minuto si sblocca la partita a Verona: l'Inter passa in vantaggio proprio con Joaquin Correa, schierato titolare dopo un mese per i problemi di Lautaro con la febbre. Velo di Thuram, l'argentino s'invola da destra e supera Montipò in uscita con un morbido cucchiaio che si infila all'angolino. Il gol che cambia l'andamento del match.

Dal 22' al 31' arrivano altri tre gol nerazzurri. Thuram si regala una doppietta, prima saltando il portiere in uscita e depositando in rete su assist di Correa e poi ancora su assist di Bastoni; partecipa alla festa anche de Vrij, con una girata di prima intenzione su passaggio di Asllani. E al 41' ecco anche il 5-0, ancora con un difensore: Bisseck viene servito di tacco da Correa e mette in fondo al sacco. L'Inter gode, per l'Hellas Verona è notte fonda.