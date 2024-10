Nuno Tavares, che affare della Lazio: più dribbling di Kvara e valore è già quadruplicato

Tra i migliori giocatori che questo avvio di Serie A ci sta regalando trova sicuramente un posto Nuno Tavares

Tra i migliori giocatori che questo avvio di Serie A ci sta regalando trova sicuramente un posto Nuno Tavares, esterno mancino portoghese classe 2000 che la Lazio ha acquistato nel corso dell'ultimo mercato estivo, prelevandolo in prestito con obbligo di riscatto condizionato dall'Arsenal, in cui invece non era mai riuscito a imporsi. Guardando a quanto ha già fatto e al futuro, si può sostenere senza troppi timori che Tavares sia già un affare per la Lazio.

Sì, perché la cifra fissata tra i capitolini e i Gunners per l'acquisizione a titolo definitivo di Tavares risulta più che sostenibile per le casse della Lazio, sono 5 milioni di euro. Un'inezia, se si guarda all'avvio di stagione e alla dirompente presentazione avvenuta sul palcoscenico della Serie A da parte di un giocatore che, già oggi, vale come minimo quattro volte tanto. Elemento cardine della rivoluzione portata avanti quest'estate, Tavares ha conquistato in tempi brevissimi la fiducia di Baroni e saputo scatenare l'entusiasmo dei suoi nuovi tifosi. Pure Lotito, immaginiamo, si sfrega le mani.

Certo, c'è da calcolare che l'Arsenal avrà a sua disposizione anche una percentuale sulla futura rivendita, ancora non rivelata, ma sembra proprio che l'equazione possa e debba risolversi in senso positivo per tutte le parti coinvolte, Lazio compresa. D'altronde parliamo del giocatore con più dribbling in questa Serie A, davanti a un certo Kvaratskhelia e partendo dalla difesa: non sono numeri che chiunque possa esibire in piazza.