Nuno Tavares show: sta per vacillare il record di un ex terzino del Napoli

Vola la Lazio di Marco Baroni. La squadra capitolina nel posticipo della 10^ giornata di Serie A passa anche a Como (5-1) e si porta al terzo posto in classifica insieme a Fiorentina e Atalanta, a quota 19; al Sinigaglia decidono le reti di Castellanos (doppietta), Pedro, Patric e Tchaouna, inutile il gol - splendido - del temporaneo 1-2 firmato da Mazzitelli. Espulsi Braunoder (62') e Tavares (66'), arrivato a 8 assist in 8 gare.

Nonostante l'espulsione, come detto, Nuno Tavares fa ancora parlare di sé in termini di numeri e assist: secondo i dati riportati da Opta, infatti, nessun giocatore ha fornito più assist di Nuno Tavares in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: otto. L’ultimo difensore della Serie A ad aver servito più passaggi vincenti in una singola stagione è stato Pablo Armero (10 nel 2011/12). Lo scrive Tmw.