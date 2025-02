Occasione sprecata per l'Atalanta! Deludente 0-0 col Cagliari per i bergamaschi

vedi letture

Solo un punto per l'Atalanta al Gewiss Stadium, che impatta 0-0 col Cagliari. La prima frazione si è chiusa senza nessuna occasione, soltanto Samardzic ha cercato di scardinare la difesa rossoblù con una conclusione dal limite bloccata da Caprile: troppo poco per sbloccare il punteggio di una gara chiusa a doppia mandata.

Nella ripresa il copione ha ricalcato quanto visto nel secondo tempo, nemmeno il cambio De Ketelaere-Samardzic ha cambiato le carte in tavola: l'Atalanta è sembrata spenta e con poche idee, davanti i nerazzurri hanno creato davvero poco per far male al Cagliari. Al 60' Brescianini ha trovato il gol del vantaggio, ma la rete è stata annullata per un contatto tra Posch e Caprile. I rossoblù sono riusciti a reggere bene l'urto, nel finale ci hanno provato De Ketelaere e Vlahovic, ma il punteggio non è cambiato.