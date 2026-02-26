Juventus, Gatti avverte la Roma: "Diffidate dagli animali feriti, sono più pericolosi!"

All’indomani dell’eliminazione dalla Champions League, la Juventus prova a rialzarsi e a leccarsi le ferite. L’uscita dall’Europa brucia, forse ancora di più perché arrivata a un passo da un’impresa che avrebbe avuto del clamoroso, ossia ribaltare il pesante 5-2 incassato sette giorni prima a Istanbul, peraltro in inferiorità numerica. I bianconeri hanno ritrovato la vittoria, ma è stato un successo dal sapore amaro, di quelli che alimentano i rimpianti invece di spegnerli. Ora però non c’è tempo per restare a guardare le cicatrici. La sfida contro la Roma all’Olimpico incombe e ha il peso specifico di uno snodo decisivo nella corsa al quarto posto.

Rischio Champions per la Juventus: il messaggio di Gatti

Dopo le sconfitte contro Inter e Como, il campionato si è complicato e un eventuale successo di Roma e Napoli rischierebbe di far scivolare la Juventus a sette punti dalla zona Champions. Fuori da tutte le coppe e con il margine d’errore ridotto al minimo, la gara di domenica assume i contorni di un dentro o fuori anticipato. Ma nello spogliatoio c’è chi rifiuta l’idea di una squadra al tappeto. Federico Gatti lo ha ribadito con un messaggio social: “Bisogna diffidare dagli animali feriti. È il momento in cui sono più pericolosi.”