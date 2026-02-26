Juventus, Locatelli ieri affranto: "Mi viene da piangere, dato il cuore e di più"

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ieri ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo l'uscita dalla Champions contro il Galatasaray: "Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto. Credo che abbiamo dato il cuore, di più. All'andata un episodio ha complicato oggi, grazie di cuore a tutti, allo stadio che era incredibile, sono partite che rimangono nel cuore. Abbiamo raccolto energia che ci servirà".

C'è un aggettivo che descrive questa serata? "Non lo so, so solo che abbiamo dato l'anima. Chiedo sempre di mettere anima e cuore, questo è quello che ci dobbiamo portare dentro".

Questa è la Juventus che vuoi vedere? "Sì, è quello che dobbiamo essere sempre. Bisogna cercare di avere sempre questo livello. Siamo sulla strada giusta, non bisogna perdere la consapevolezza, lo stiamo dimostrando".

Thuram si è messo la piangere, c'è stato un errore di Zhegrova. "Oggi credo che bisogna solo farci i complimenti dentro, gli errori possono succede. Ora abbiamo una partita importante con la Roma e dobbiamo pensare a quella".