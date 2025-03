"Osimhen? No, il più forte è Dusan", Tudor ora trova il suo pupillo: riuscirà a rilanciarlo?

E' Igor Tudor il tecnico scelto dai piani alti della Juve per sostituire Thiago Motta. L'obiettivo è dare una scossa a una stagione che sarebbe catasfrofica senza la qualificazione alla prossima Champions League e chi meglio di uomo che non accetta compromessi e va avanti dritto per la sua strada. "Chi non corre non gioca", disse ai tempi del Marsiglia, dove i giocatori si lamentavano dei suoi duri metodi di lavoro.

Secondo Sportmediaset, l'arrivo di Tudor potrebbe cambiare il destino di Vlahovic, relegato in panchina da Thiago Motta, che gli ha sempre preferito Kolo Muani. "Osimhen? No, l'attaccante più forte della Serie A è Dusan", disse Tudor nel 2022 quando allenava il Verona. Vlahovic viene considerato dalla dirigenza bianconera un patrimonio anche economico (12 milioni netti il suo ingaggio), da valorizzare e non da 'sprecare' in panchina. E il croato, che stima il serbo, avrà anche questo compito: rimettere l'attaccante al centro del progetto. Il suo contratto scade nel 2026 ma il tutto fa pensare a un addio anticipato a giugno perchè non c'è l'intenzione di perderlo a zero. Ma il nuovo corso potrebbe cambiare le cose.