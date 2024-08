Pari anche tra Bologna e Udinese: accade tutto nella ripresa

Continua all'insegna dell'equilibrio il campionato di Serie A 2024/25: dopo i quattro pareggi di ieri, si conclude con il segno X anche la sfida tra Bologna e Udinese, con Italiano e Runjaic che colgono dunque il primo punto della loro nuova avventura.

Due rigori accendono la ripresa: sul primo il Bologna realizza il suo primo gol della nuova stagione, grazie al chirurgico mancino di Riccardo Orsolini, mentre poco dopo Thauvin non è altrettanto freddo dal dischetto dell'area opposta. Skorupski si conferma difficilissimo da superare e para la conclusione del nuovo capitano bianconero, ma passa un solo minuto e i friulani fanno 1-1. Lautaro Giannetti vola più alto di tutti su calcio d'angolo battuto da Payero e fa 1-1, forse punendo oltre i propri demeriti i rossoblù. Il viavai di cambi del finale, ben otto negli ultimi quindici minuti, non porta agli effetti sperati dai due tecnici: finisce in parità.