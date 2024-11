Ufficiale Parma-Atalanta, le formazioni: Gasp con Pasalic alle spalle di Lookman e Retegui

vedi letture

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Tardini tra Parma e Atalanta, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Tra i crociati, mister Pecchia si schiera con un assetto offensivo inedito: Man-Cancellier-Benedyczak sulla trequarti alle spalle di Bonny. Per la Dea invece Gasperini preferisce Pasalic a De Ketelaere: il croato agirà a supporto di Lookman e Retegui.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny.

A disposizione: Chicizola, Corvi, Charpentier, Almqvist, Keita, Camara, Mihaila, Leoni, Haj Mohamed, Di Chiara

All. Fabio Pecchia

ATALANTA (3-4-2-1):

Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Retegui.

A diposizione: Rui Patricio, Rossi, Kakari, Cuadrado, Zaniolo, De Ketelaere, Samardzic, Palestra, Scalvini, Brescianini

All. Gian Piero Gasperini