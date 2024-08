Ufficiale Parma-Fiorentina, le formazioni: Pecchia recupera Bonny. Colpani e Kean subito dal 1'

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Parma-Fiorentina, altro anticipo delle 18.30 che inaugura il campionato di Serie A. Fabio Pecchia recupera Bonny, che va in campo dal primo minuto al centro dell'attacco, mentre alle sue spalle agiranno Man, Sohm e Mihaila. Esordio in porta per il giapponese Suzuki, con Bernabè già in campo dal primo minuto in mezzo al campo.

Dall'altra parte Raffaele Palladino ha la sua Fiorentina piuttosto rimaneggiata. Il neo tecnico viola manda in campo dal primo minuto Comuzzo in difesa, complice anche l'assenza per squalifica di Ranieri. Capitan Biraghi preferito a Parisi, come anche in tutta la passata stagione con Vincenzo Italiano in panchina, ma la notizia riguarda Sofyan Amrabat, che scenderà in campo dal 1' nonostante le tante voci di mercato. Al suo fianco ci sarà Mandragora, con Dodo sulla corsia destra. Prima volta anche per Andrea Colpani, con Kouame a comporre il tandem alle spalle dell'unica punta Moise Kean. Assente sia Albert Gudmundsson, arrivato solo ieri, che Nico Gonzalez, in attesa di sviluppi sul mercato.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Circati, Balogh, Valeri; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

FIORENTINA (3-4-2-1) - Terracciano; Pongracic, Martinez Quarta, Comuzzo; Dodò, Mandragora, Amrabat, Biraghi; Colpani, Koaume; Kean. All. Palladino.