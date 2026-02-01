Ufficiale Parma-Juventus, le formazioni: subito titolare Nicolussi. Torna David dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Parma-Juventus, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Carlos Cuesta lancia subito Nicolussi titolare a centrocampo insieme a Keita e Bernabé. Davanti, alle spalle di Pellegrini, sia Ondrejka che Oristanio.

Dall'altro lato Luciano Spalletti rilancia David al centro dell'attacco. Alle sue spalle Conceiçao la spunta su Miretti e completa il terzetto con Yildiz e McKennie. Per il resto tutto confermato. Di seguito i due schieramenti.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi, Bernabè; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Conceicao; David.