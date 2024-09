Parma, Pecchia non ci sta: "Troppi gol subiti? Due del Napoli con Delprato in porta..."

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lecce, ha parlato anche della fase difensiva dei Crociati:

La difesa non si è dimostrata molto solida, soprattutto sulle palle alte. Pensi di cambiare qualcosa?

"Anche in questi numeri incidono due gol con Delprato in porta, sicuramente dovrà lavorare lui in uscita sulle palle alte... I numeri sono falsati, serve sicuramente più attenzione in alcune situazioni, ma c'è anche la bravura degli avversari".

Il Parma a fine primo tempo sarebbe primo, questa differenza rispetto alla ripresa ha un valore?

"La partita con il Milan la abbiamo vinta nel secondo tempo. Dipende come uno vuole vedere le cose, abbiamo fatto quattro punti, l'unica vittoria è arrivata nel finale contro il Milan. Io invece sottolineerei quanto di buono fatto dai ragazzi, per la voglia di giocare al massimo le partite, entrando in campo alla ricerca del gol. Questa è una grande cosa positiva, esalterei questo".