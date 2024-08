Parma, Sohm a Dazn: "Vogliamo fare una gran partita contro una squadra forte"

Simon Sohm, centrocampista del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro il Napoli: "Abbiamo iniziato bene, vogliamo continuare bene la stagione. Oggi è una buona opportunità per noi contro una squadra forte, vogliamo fare una grande partita anche oggi.

Ruolo? Noi cambiamo sempre posizione, perché anche per l'avversario non è facile se giochiamo così. Penso che con la mia fisicità e velocità posso fare tutti e due i ruoli (mediano e trequartista, ndr). Speriamo per il gol... Da dove parto oggi? Oggi gioco un po' più basso ma noi cambiamo sempre quindi non è sempre 90 minuti di là".