Ufficiale Parma-Torino, le formazioni: Chivu con due novità, solo conferme per Vanoli

La 28^ giornata di Serie A manda in scena questo pomeriggio Parma-Torino. Un paio di novità da parte di Chivu, rispetto alla formazione dell'ultimo turno di campionato. In difesa torna Vogliacco dal primo minuto, al centro insieme a Valenti. Novità Almqvist nel tridente offensivo, completato da Bonny e Cancellieri. Formazione invece all'insegna della continuità per Vanoli, con Casadei in mezzo al campo al fianco di Ricci mentre Elmas nel trio di trequartisti completato da Lazaro e Vlasic e posto alle spalle di Adams. Dal 1' anche Biraghi, sulla sinistra in difesa. Di seguito le formazioni ufficiali:

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Almqvist, Bonny, Cancellieri.

Allenatore: Pecchia

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

Allenatore: Vanoli