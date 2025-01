Ufficiale Parma-Venezia, le formazioni: Cancellieri dal 1'. Zerbin in panchina

Una sfida che solo sulla carta vale 3 punti, ma che per entrambe le compagini significherà molto di più in termini di fiducia e consapevolezza di potersi salvare a fine anno: alle 15 il via a Parma-Venezia. Diverse sorprese fra i lagunari: Sverko (che contro l'Inter aveva giocato con la febbre) non è nemmeno in panchina, con Candela convocato e titolare nonostante sia vicino alla cessione al Pisa ed Haps a completare la linea a 3 adattandosi a fare il braccetto difensivo, Idzes centrale. Yeboah poi titolare con Oristanio in panchina, così come il nuovo arrivato Zerbin. Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Venezia.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Hernani; Almqvist, Sohm, Mihaila; Cancellieri.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Candela, Idzes, Haps; Bjarkason, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Grandi, Gytkjaer, Oristanio, Condé, Zerbin, Chiesurin, Carboni, El Haddad