Ufficiale Parma-Verona, le formazioni: out Mihaila e Tengstedt

Parma e Verona si affronteranno alle ore 15 al Tardini. Pecchia sceglie Hernani ed Estevez, cambiando di diversi elementi la formazione rispetto alla trasferta di Milano: Mihaila lascia il posto al brasiliano, che dovrebbe agire sulla trequarti per dare equilibrio al centrocampo, mentre Man e Cancellieri andranno sugli esterni, con Bonny ancora riferimento dell'attacco. A centrocampo l'ex Spezia viene preferito a Keita, mentre Sohm resta la certezza inossidabile della linea mediana. Nel Verona out Tengstedt, solo panchina per lui. Le scelte ufficiali:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Baolgh, Leoni, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Belahyane, Duda; Harroui, Suslov, Lazovic; Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti