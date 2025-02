Ufficiale Pecchia esonerato, il Parma annuncia Chivu: a fine maggio sfida al Napoli

Adesso la notizia è anche ufficiale, Christian Chivu è il nuovo allenatore del Parma. Sarà dunque lui a prendere il posto dell'esonerato Pecchia che paga gli ultimi deludenti risultati.

Di seguito il comunicato ufficiale dei ducali: "Parma Calcio dà il benvenuto a Cristian Chivu, nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Chivu, insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri), sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio. Il Club accoglie in gialloblu Cristian e il suo staff con l’augurio di buon lavoro". A fine stagione dunque Chivu affronterà Conte in panchina. Parma-Napoli è in programma nel weekend del 18 maggio.