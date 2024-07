Piaceva al Napoli, ora Pongracic lascia la Serie A e vola in Francia: le cifre dell'affare

Un anno dopo averlo acquistato dal Wolfsburg per 1.6 milioni di euro, il Lecce è pronto a cedere il difensore croato Marin Pongracic a cifre importantissime per la società giallorossa. A un passo il trasferimento del calciatore classe '97 al Rennes: affare, riporta 'Sky', da quindici milioni di euro più bonus in dirittura d'arrivo.

Pongracic è sbarcato a Lecce nell'estate 2022 e dopo una stagione in prestito è stato acquistato a titolo definitivo. Adesso questa cessione, l'ennesima plusvalenza di Pantaleo Corvino ora chiamato a tornare sul mercato per sostituire uno dei perni della retroguardia del Lecce nelle ultime due stagioni.