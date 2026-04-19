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Pisa-Genoa, formazioni ufficiali: le scelte di Hiljemark e De Rossi

Pisa-Genoa, formazioni ufficiali: le scelte di Hiljemark e De RossiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:15Serie A
di Antonio Noto
Per il Genoa tutto confermato o quasi, con De Rossi che schiera i suoi col 3-4-2-1 con Baldanzi ed Ekhator a sostegno di Colombo.

Tutto pronto all'Arena Garibaldi per la sfida salvezza delle 18 tra Pisa e Genoa. Il tecnico Hiljemark sceglie una squadra con un centrocampo più compatto rispetto alle attese, con la coppia Tramoni-Moreo davanti. Per il Genoa tutto confermato o quasi, con De Rossi che schiera i suoi col 3-4-2-1 con Baldanzi ed Ekhator a sostegno di Colombo. Di seguito le formazioni ufficiali.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Loyola, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Moreo. All. Hiljemark.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Vasquez, Ostigard, Marcandalli; Sabelli, Masini, Amorim, Martin; Baldanzi, Ekhator; Colombo. All. De Rossi.