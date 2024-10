Pogba, addio Juve? Legali al lavoro da tempo per accordo di divorzio

Paul Pogba butta il sasso, ma la Juventus non sembra proprio intenzionata a raccoglierlo. Lo raccontano le mosse dei legali bianconeri e di quelli del francese. Da tempo, ancora prima che il Tas di Losanna accorciasse la squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi, i rispettivi entourage sono in costante contatto per trovare un accordo di divorzio. E i colloqui non si sono interrotti, tutt’altro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.