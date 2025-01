Pohjanpalo dal dischetto: Venezia avanti 1-0 a Parma al 45'

Finisce il primo tempo al Tardini: il Venezia è avanti 0-1 grazie alla rete segnata da capitan Pohjanpalo al 20' per un calcio di rigore concesso dall'arbitro di Fourneau dopo l'intervento del Var. Gara che non ha regalato tante nitide palle gol fino a qui, con il Parma che dopo la rete subita si è riversato in avanti, trovando però un Venezia fin qui discretamente ordinato nel difendersi con calma. Sesto gol in campionato per l'attaccante finlandese fino a qui.