Ufficiale Politano fa assist e torna al gol dopo un anno: è lui l'MVP di Napoli-Lecce

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Politano MVP di Napoli-Lecce: assist per Hojlund e gol vittoria dopo 43 partite a secco, è il Panini Player of the Match

Matteo Politano serve l'assist del momentaneo pareggio di Hojlund e poi firma il gol vittoria: la rete gli mancava da marzo 2025 e quindi l'esterno azzurro era reduce da un digiuno di 43 gare. La Lega Serie A premia così Politano come MVP di Napoli-Lecce 2-1, è lui ad aggiudicarsi il Panini Player of the Match della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona.

Gli episodi di Napoli-Lecce 2-1:

Il Napoli batte il Lecce 2-1 al Maradona e conquista il terzo successo consecutivo in campionato. Gli azzurri soffrono nel primo tempo, chiuso in svantaggio, ma nella ripresa - con gli ingressi di De Bruyne e McTominay - ribaltano il risultato grazie alle reti di Hojlund e Politano. Nel finale brivido per le condizioni di Banda, colpito al petto e soccorso in campo, ma poi dichiarato vigile e fuori pericolo. In classifica il Napoli di Antonio Conte consolida il terzo posto portandosi momentaneamente a +8 sul quinto posto, occupato da Como e Roma a pari punti, con il Milan a quota 60 e quindi a soli +1 sugli azzurri