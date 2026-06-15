Amorim-Milan, tutto fatto fino al 2028: i dettagli del contratto
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Ora è tutto definito: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Le parti hanno raggiunto l'accordo totale, sancendo l'inizio di una nuova era sulla panchina rossonera. Il portoghese ha detto sì al Diavolo, accettando una sfida affascinante e cruciale per il rilancio del club. A riportarlo è A Bola.
L'accordo trovato tra la dirigenza del Milan e l'entourage dell'allenatore prevede un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2028, all'interno del quale è stata inserita un'opzione per prolungare l'intesa per un terzo anno. Per quanto riguarda l'aspetto economico, l'ex allenatore dello Sporting percepirà un ingaggio da 3.5 milioni di euro netti a stagione.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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