Il Milan ha scelto il suo allenatore: tutto su Amorim. Ecco l'ultima offerta

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Adesso starà ad Amorim decidere se ripartire dall'Italia o no, anche se ha già lasciato intendere di essere tentato dal Milan.

Ruben Amorim è sempre più vicino a sedere sulla panchina del Milan, resta quello del portoghese il nome caldo per la sostituzione di Massimiliano Allegri. Reduce dalle esperienze con Sporting CP e Manchester United, Amorim è attualmente il favorito assoluto per la guida della squadra, superando la concorrenza di Matthias Jaissle che resta comunque un'alternativa valida. Ricordiamo che per quanto riguarda Amorim, la proprietà ha già incontrato il portoghese e gli ha offerto un contratto di 2 anni con opzione per il terzo a 4 milioni di euro netti a stagione. Adesso starà a lui decidere se ripartire dall'Italia oppure se aspettare qualcosa di diverso, anche se ha già lasciato intendere di essere tentato dal Diavolo. Le intenzioni del 41enne sembrano quelle di procedere, visto anche che ha detto no al Benfica.

Milan, pista estera per il ruolo di ds

Parallelamente, la dirigenza rossonera sta valutando il profilo del nuovo direttore sportivo, un ruolo per cui è in corso un vero e proprio testa a testa tra Ozek, attuale uomo mercato del Fenerbahce, e Krosche dell'Eintracht Francoforte. La pista che porta a quest'ultimo presenta tuttavia qualche insidia, poiché il dirigente fa parte del consiglio d'amministrazione del club tedesco, che già in passato si è mostrato restio a liberarlo di fronte ad altre proposte.