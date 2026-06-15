Ultim'ora Milan, è fatta per il nuovo allenatore: Amorim sarà l'erede di Allegri

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Rúben Amorim è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan. Secondo Fabrizio Romano, il tecnico portoghese avrebbe raggiunto un accordo verbale con il club rossonero per guidare la squadra nelle prossime stagioni. L’intesa prevede un contratto fino a giugno 2028, con un’opzione che consentirebbe di prolungare il rapporto per un’ulteriore annata, fino al giugno 2029. Dopo settimane di valutazioni e contatti tra le parti, la trattativa sarebbe ormai giunta alle battute finali, con la dirigenza milanista pronta ad affidare ad Amorim il progetto tecnico per il futuro.

Milan-Amorim, accordo definito: firma attesa nei prossimi giorni

L’allenatore lusitano avrebbe dato il proprio via libera a tutte le condizioni proposte dal Milan, confermando la volontà di intraprendere una nuova esperienza professionale in Serie A. Restano da completare gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale, ma l’intesa tra le parti viene ormai considerata definita. La firma sul contratto è attesa nel corso della settimana e sancirà l’inizio dell’avventura di Amorim sulla panchina rossonera.