Mian, non solo Amorim in panchina: arriva dall'estero anche il nuovo dirigente

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Non solo Ruben Amorim per la panchina, il Milan sta per chiudere anche per il primo rinforzo in dirigenza. In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti sul Milan ed in particolare sul futuro responsabile dell'area tecnica milanista che dovrebbe essere Markus Krosche, attuale head of football dell'Eintrach Francoforte:

"Non ci può essere allenatore senza un head of fottoball. E confermo che il Milan è vicino alla chiusura anche con Markus Krosche, il quale porterà un direttore sportivo. Krosche ha già dato l'ok per Amorim che avrà molti più poteri di un allenatore normale. Non dico che sarà un allenatore manager perchè avrà comunque al suo fianco Krosche e il ds, però sarà una figura con più forza".