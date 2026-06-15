Udinese, colpo Zaniolo: arriva il riscatto dal Galatasaray a cifre basse, i dettagli

vedi letture

L’Udinese è pronta a definire il futuro di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto emerge da Tmw, nella giornata odierna il club friulano dovrebbe esercitare il diritto di riscatto concordato con il Galatasaray al momento del trasferimento del calciatore. L’intenzione della società bianconera è quella di proseguire il percorso intrapreso con l’ex talento della Roma, protagonista di una stagione che gli ha consentito di ritrovare continuità e fiducia dopo un periodo particolarmente complesso. In Friuli, infatti, Zaniolo ha trovato l’ambiente ideale per rilanciarsi e tornare a mostrare le qualità che in passato lo avevano consacrato come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.

Udinese, doppia opzione per il riscatto

L’accordo siglato tra Udinese e Galatasaray prevede due diverse formule per l’acquisizione del cartellino del giocatore. La prima consentirebbe al club friulano di assicurarsi il 100% dei diritti sportivi di Zaniolo attraverso un investimento compreso tra i 9 e i 10 milioni di euro. In alternativa, la società potrebbe optare per una soluzione economicamente più contenuta, versando circa la metà della cifra prevista e ottenendo il 50% del cartellino. In questo scenario, il Galatasaray conserverebbe la restante quota, mantenendo così una partecipazione sui futuri sviluppi del calciatore.