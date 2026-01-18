Primi tre punti in trasferta nel ricordo di Commisso: la Fiorentina vince a Bologna

di Antonio Noto

La Fiorentina conquista la prima vittoria esterna della stagione superando 2-1 il Bologna al Dall’Ara, in una serata carica di emozione dopo la scomparsa del presidente Commisso. I viola partono forte e, dopo un gol annullato a Ndour, sbloccano il match con Mandragora, che dedica la rete a “Rocco”. Il Bologna fatica a reagire e prima dell’intervallo incassa anche il raddoppio firmato Piccoli, confermato dal VAR.

Nella ripresa Italiano rivoluziona il Bologna con quattro cambi, ma la gara resta a lungo sotto controllo della Fiorentina. Solo nel finale i rossoblù si riaccendono grazie a Rowe, che colpisce un palo e serve l’assist per il gol di Fabbian. Nel forcing conclusivo i viola resistono e difendono il risultato, portando a casa tre punti pesanti da dedicare al loro presidente.