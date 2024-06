Ultim'ora Primo grande affare in Serie A: è fatta per Kean dalla Juve alla Fiorentina, le cifre

Moise Kean è sempre più vicino alla Fiorentina. Il centravanti passerà in viola per 13 milioni più bonus, firmando un contratto di cinque anni. L'idea delle parti, Juventus e appunto Fiorentina, era appunto quella di definire l'operazione a stretto giro di posta, quindi entro la fine del mese di giugno. A riportarlo è TMW.

Cercato già a gennaio dai viola e proprio dal Monza di Palladino, Kean negli ultimi giorni si è avvicinato sempre più al trasferimento in riva all'Arno, anche se le ultime tessere del puzzle come detto sono state messe al proprio posto soltanto in questi minuti. La Fiorentina, dunque, ha strutturato l'offerta giusta: 13 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungerne 2-3 di bonus facilmente raggiungibili.