Quando si recupera Fiorentina-Inter? L'eliminazione viola dalla Coppa Italia libera uno slot

Fiorentina-Inter, match valido per la 14ª giornata di Serie A sospeso e rinviato per il malore a Edoardo Bove, non si potrà recuperare prima del 5 febbraio 2025. A termini di regolamento, la partita riprenderà dal momento dell’interruzione, ovvero dal 17'.

L'eliminazione dalla Coppa Italia della Fiorentina di questa sera libera lo slot di febbraio. Infatti i quarti di finale della competizione sono in programma dal 4 al 6 febbraio e dal 25 al 27 febbraio. Se l'Inter dovesse approdarvi (gioca l'ottavo contro l'Udinese il 19 dicembre), la Lega potrebbe decidere la data della partita dei nerazzurri contro la vincente di Lazio-Napoli in una di quelle due finestre di febbraio, lasciando libero lo slot del 5 o del 26 febbraio per il recupero del match di campionato contro i viola.