Rabiot, mamma Veronique risponde a Motta: "Tornare alla Juve opzione mai considerata"

"Non mi ha chiamato, leggo troppe supposizioni e spero trovi un club dove essere felice. Gli auguro il meglio". Così Thiago Motta, che di Adrien Rabiot è stato compagno di squadra ai tempi del Paris Saint-Germain, ha parlato dell'ipotesi di un ritorno del centrocampista francese, tuttora svincolato, alla Juventus. Chiudendo la porta, seppur con tutto l'affetto di questo mondo, a un bis dopo l'addio arrivato alla scadenza naturale del contratto fra il transalpino e la Vecchia Signora.

Alle parole di Motta, e soprattutto alle indiscrezioni circolate su alcuni media, ha risposto direttamente la signora Veronique, madre di Rabiot, del quale da sempre cura gli interessi. Raggiunta da L'Equipe, ha chiosato: "Non c'è bisogno di chiudere la porta, tornare alla Juventus non era un'opzione presa in considerazione. Quando prendiamo decisioni ce ne assumiamo la responsabilità".

Quale futuro per Rabiot? Il quotidiano francese, che riporta le parole di Veronique Rabiot nelle sue pagine online, spiega che il destino del centrocampista "si deciderà nei prossimi giorni". Al momento, però, il caso resta aperto: anche alle voci su possibili interessamenti da parte del mercato turco non hanno poi fatto seguito novità vere e proprie.