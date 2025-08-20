Rabiot occasione per la Serie A: ci pensano due rivali del Napoli

La notizia è ormai confermata: Adrien Rabiot è fuori rosa all'Olympique Marsiglia, dopo il litigio con il compagno di squadra Rowe al termine della prima partita di Ligue 1 dei biancazzurri, giocata contro lo Stade de Rennais. Entrambi i calciatori protagonisti del diverbio sono stati messi sul mercato dall'OM e ci sono squadre di Serie A pronte ad approfittarne.

L'ex centrocampista della Juventus, ricorda l'edizione odierna de Il Messaggero, è per esempio seguito molto da vicino dalle due milanesi, l'Inter e il Milan. In particolare questi ultimi, allenati da quel Max Allegri che è stato l'allenatore simbolo dei suoi anni in bianconero, lo vorrebbero e starebbero pensando di provare a inserire nella trattativa il cartellino di Ismael Bennacer, rientrato al termine della scorsa stagione dall'avventura in prestito proprio al Marsiglia. Come ricorda il quotidiano, comunque, il principale scoglio da dover aggirare riguarda il pesante ingaggio di Rabiot, sotto contratto con l'OM per circa 6 milioni di euro a stagione. In tal senso, tra l'altro, ci sarà anche da trattare con un osso notoriamente molto duro in fase di contrattazione come la madre-agente Veronique.