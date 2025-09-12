Rabiot vola alto: "Qui per aiutare il Milan a tornare a vincere! Allegri? Che mentalità..."

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 12 SET - "Sono pronto, sono allenato. Sono qui per dare una mano, se il mister mi mette in campo farò di tutto per aiutare la squadra a vincere. Spero di giocare titolare, ma decide il mister": è la sicurezza di Adrien Rabiot, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, spiegando di essere in condizione e di voler già giocare titolare col Bologna domenica. Il centrocampista francese si riunisce così a Massimiliano Allegri con cui ha un rapporto profondo: "Ho condiviso tanto con il mister. Mi sono trovato subito bene con lui alla Juve. Ha la mentalità giusta, vive di passione per il calcio, voglia di vincere, tutte cose che ho anche io. Ci siamo sentiti e visti anche dopo che ha lasciato la Juve. Prima di essere un grande allenatore, è una grande persona".

E con Allegri si è sentito spesso questa estate, fino alla decisione di vestire la maglia rossonera. Il Milan non è una tappa per il riscatto, è una scelta presa per progredire in carriera: "Io sto facendo una bella carriera. Ho giocato con i campioni al Psg, ho vinto tanto, ho giocato molto alla Juventus, voglio continuare ad avere questa fame di vincere, di poter fare gol e assist, aiutare i più giovani. Sono qua per aiutare il Milan a tornare a vincere. L'anno scorso è stata una brutta stagione e il Milan si merita di giocare la Champions e vincere tanti trofei. Sono qui per portare leadership e carattere. È la scelta giusta". (ANSA).