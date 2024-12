Rafa Marin al Como? Servono rinforzi per la salvezza: non c'è solo lo spagnolo

Mai come quest'anno la lotta-salvezza in Serie A sembra essere molto combattuta. Certo, siamo ancora alla diciassettesima giornata di campionato, ma pian piano le gerarchie vanno delineandosi e, ad oggi, dalla diciannovesima (Monza) alla tredicesima (Genoa) sono praticamente tutte lì, racchiuse in tre punti. Appartiene a questo gruppone anche il Como, reduce dalla sconfitta contro l'Inter che mette fine a un momento positivo, fatto di tre risultati utili e cinque punti che hanno rilanciato le chance-salvezza della formazione di Cesc Fabregas. Una formazione a cui servono però dei rinforzi per continuare a combattere fino alla fine. La società ne è consapevole, tant'è vero che ha già cominciato a muoversi sul mercato. Il primo rinforzo che dovrebbe aggregarsi ai lariani è un portiere: Jean Butez, estremo difensore francese dell'Anversa nato e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lille. Contatti serrati sono in corso, buone le possibilità che l'affare vada in porto. Le priorità, però, sono altre.

Il Como guarda in casa delle big

Anzitutto il difensore e Rafa Marin - ancora zero presenze in Serie A con il Napoli - è una pista da seguire: il nome giusto, giovane e di qualità, scuola Real Madrid, pronto ad arricchire la colonia di spagnoli sulle sponde del Lago. Poi il terzino. E pure per questo ruolo si guarda alle big e agli esuberi delle migliori squadre del campionato. Dopo le voci su Davide Calabria, in scadenza con il Milan, ora pare che la società lombarda sia pronta ad avanzare un'offerta per acquistare Fabiano Parisi a titolo definitivo dalla Fiorentina. Quest'ultimo, uno dei migliori prospetti del campionato sulla fascia sinistra, è chiuso da un super-Gosens e l'agente ha già fatto sapere che si sta guardando intorno: Como può essere la piazza giusta per esplodere definitivamente. Infine si penserà a un attaccante: Fabregas vorrebbe un rinforzo che possa arricchire il reparto e la proprietà probabilmente lo accontenterà, magari cercando un'occasione sul finale della prossima sessione di calciomercato invernale. Che ormai è alle porte. Scrive Tuttomercatoweb.