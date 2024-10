Ranieri cambia idea: "Penso di tornare ad allenare, ho un desiderio"

Claudio Ranieri ha parlato al Corriere della Sera per ripercorrere i passi salienti della sua carriera. E in chiusura, si lascia andare anche ad una confessione dopo il suo ritiro: "Cagliari è tutto per me, il mio posto nel mondo. Quando sono arrivato la prima volta ero un giovane tecnico senza certezze e sono stati tre anni bellissimi, dalla serie C alla serie A con relativa salvezza".

La seconda volta, invece...

"Temevo di deludere la gente. Mi sento figlio di quella terra. Poi però mi sono detto: non fare l’egoista. Il Cagliari aveva bisogno e mi sono

lanciato".

A giugno se n’è andato in lacrime...

"Guardi, sono sincero: Cagliari per me è più importante di Leicester".

Quando ha lasciato Cagliari a fine maggio ha detto: sarà il mio ultimo club. Si è pentito?

"Confesso che ho voglia di rimettermi in discussione anche se ho già detto di no a più di una proposta. Vediamo se arriva la chiamata di una Nazionale. Non quella italiana: ho la massima fiducia in Spalletti".