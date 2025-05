Ranieri fa ancora il misterioso: "Prossimo allenatore Roma? Non lo sa manco mio fratello"

A La Repubblica ha parlato il tecnico della Roma Claudio Ranieri, a due giorni dalla gara contro il Torino in cui proverà a regalare la Champions League prima di concludere la propria carriera. Queste le sue parole: "Futuro? Sarò il consulente di Dan Friedkin: parlo spesso con il presidente, gli dico le cose che vanno bene, quelle che non vanno, lui mi ascolta e poi agisce".

Chi allenerà la Roma al suo posto?

"Mio fratello mi ha chiama e mi fa: “Ma almeno a me lo dici? Me lo chiedono tutti!”. E io: “Per questo non te lo dico, così non si sparge la voce”. Pure a Venditti ho detto: “Lo saprete il 1° luglio”. Mi fa: “Ma se arriva a luglio non conosce i giocatori”. “Glieli spiego io”, gli ho detto. L'accordo c’è già. Ma deciderà il presidente quando dirlo".

Chiunque sia, non rischia di lavorare con l’ombra di Ranieri?

"Farò solo il consigliere. Starò nel mio cantuccio, nell’ombra, fuori dai riflettori: se il nuovo allenatore avrà bisogno, sarò sempre a sua disposizione. Che farò da lunedì? Voglio andare in Giappone, in India. Mia moglie ride, dice: “Voglio vedere quando lo faremo”. Un anno fa mia figlia già mi aveva regalato tutti i libri su Tokyo e consigliato i ristoranti. Poi…".