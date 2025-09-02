Ufficiale Raul Albiol torna in Serie A: l'ex Napoli ha firmato con il Pisa

È ufficiale il ritorno di Raul Albiol in Serie A: è stato depositato da poco in Lega il contratto che lega il classe 1985 al Pisa. Il difensore spagnolo, oltre ad avere un passato al Real Madrid, ha trascorso sei stagioni con la maglia del Napoli dal 2013/14 al 2018/19, collezionando ben 180 presenze nel campionato italiano.

Di seguito il comunicato del club nerazzurro: "Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Albiol, difensore classe 1985. Difficile riassumere in poche righe la carriera di un Campione capace di lasciare un segno indelebile in squadre come Real Madrid, Napoli, Valencia e Getafe, collezionando vittorie e trofei. Senza dimenticare la Coppa del Mondo FIFA e i 2 Campionati Europei conquistati con la maglia roja della Nazionale spagnola. Un’avventura sportiva straordinaria che adesso fa tappa sotto la Torre Pendente con addosso il nerazzurro del Pisa Sporting Club. Benvenuto Raul!".