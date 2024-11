Retegui-show, emissari Arsenal per visionarlo ma l’Atalanta spara alto: la cifra

Mateo Retegui cerca il primo gol in Champions League. L'attaccante dell'Atalanta a Berna proverà a incidere contro lo Young Boys, dato che in Europa è ancora a secco.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, questo non ha impedito ai top club di visionarlo dal vivo per capirne le potenzialità da vicino: la società che si è interessata più delle altre è l'Arsenal, che, tramite i propri scout, lo ha osservato giocare. La Dea però chiede almeno 45 milioni di euro, 20 in più di quelli spesi in estate.