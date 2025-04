Retroscena da Milano: “Inter ha chiesto fino alla fine il rinvio a data da destinarsi”

La questione della data di Inter-Roma è stata infine risolta grazie ad un deroga della Lega Serie A. La partita si giocherà sabato, come previsto, ma non più alle 18. Si giocherà infatti alle 20:45. Non era questa la posizione iniziale dell'Inter, che avrebbe voluto rinviare la gara a data da destinarsi.

Secco il no della Lega, che non ha voluto trascinare asterischi nel finale di stagione, in più con la questione delle squalifichbe di Bastoni e Mkhitaryan da scontare. Per questo, è stato chiesto al Governo di lasciar disputare la partita sabato sera e così è stato. A riportarlo è il portale fcinter1908.it.