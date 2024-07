Ricordate Vitik? Sul difensore 2003 ora c'è la Fiorentina: prima offerta allo Sparta

Accostato al Napoli la scorsa estate, Martin Vitik potrebbe ora trovare finalmente l'approdo in Serie A. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, la Fiorentina avrebbe presentato ufficialmente un'offerta di 10 milioni più bonus per il centrale classe 2003 dello Sparta Praga. Il difensore ceco, già nel giro della nazionale maggiore e presente agli Europei (nonostante le 0 presenze), sarebbe l'obiettivo principale per sostituire l'eventuale partenza di Nikola Milenkovic.