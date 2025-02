Ripartenza fatale per la Fiorentina: Como avanti 1-0 all'intervallo

Terminato il primo tempo al Franchi, il Como conduce 1-0 sul campo della Fiorentina.

Fiorentina all’inizio, poi il Como esce e colpisce - Un gradevole sole quasi primaverile illumina il prato del Franchi per la sfida dell’ora di pranzo del 25° turno di Serie A. Parte forte la Fiorentina, intenzionata ad aggredire il match sin dal suo avvio: tredici secondi e arriva già il primo tiro in porta, tentato da Zaniolo (che agisce da falso nove). Dopo poco ci riproverà di nuovo, imitato nel mezzo anche da Gosens: il portiere ospite Butez, però, tiene abbassata la saracinesca. Al 20’ si fa vedere anche il Como: conclusione potente di Diao, che non angola a sufficienza però per trovare impreparato De Gea. Col passare dei minuti, in generale, cresce la prova della squadra lombarda, che alza il proprio baricentro con maggior stabilità nella metà campo avversaria. E come ricompensa per Fabregas e i suoi arriva il gol dello 0-1 al 41’, firmato da un Diao incontenibile nella sua fuga in campo aperto e capace di battere De Gea con un tocco sporco a tu per tu. Con il gol dello 0-1 per il Como, di fatto, si conclude anche il primo tempo.