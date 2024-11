Roma, 23mln per un giocatore quasi mai in campo: il grande dubbio di Ranieri

Ventitré milioni di euro. Una cifra molto alta per chi, come Enzo LeFée, era una sorta di sconosciuto in Italia. Nella stagione precedente con il Nizza ha raccolto 35 presenze con zero gol e cinque assist, venendo quasi sempre utilizzato come centrale di centrocampo, anche se alle volte aveva un raggio d'azione maggiore, andandosi a posizionare dietro le punte. Sono però numeri che difficilmente giustificano un investimento del genere, soprattutto perché la Roma ha giocato d'attesa su molti fronti (in particolare il centravanti, ma non solo) sperando di riuscire a spendere il meno possibile e muovendo gli obiettivi per cercare di mettere insieme la squadra migliore. Per ora si può dire che non ci sia riuscita.

LeFée per ora non è stato di grande aiuto. Cinque presenze e solamente quattro punti guadagnati in Serie A come ricorda Tmw per un acquisto che sa tanto di scommessa al momento persa per la Roma. Vedremo se con Ranieri il giocatore avrà più spazio oppure no.