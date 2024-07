Ufficiale Roma, arriva il nuovo portiere: ecco l'australiano Ryan. Il comunicato

Ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Mathew Ryan (32 anni).

La Roma ha ufficialmente il suo nuovo portiere, l'estremo difensore che prende il posto in rosa lasciato scoperto da Rui Patricio (salutato lo scorso 30 giugno al termine del contratto) e andrà ad affiancare Svilar. Ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Mathew Ryan (32 anni), australiano che arriva a costo zero dopo aver militato negli olandesi dell'AZ Alkmaar nella passata stagione. Di seguito la nota del club giallorosso:

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Mathew Ryan a titolo definitivo. Portiere classe 1992, nazionale australiano, Ryan vanta oltre 300 presenze in Europa tra campionati nazionali e competizioni UEFA. Ha giocato in Belgio, Spagna, Inghilterra, Danimarca e Olanda. Con l’Australia ha disputato tre Mondiali: 2014, 2018 e 2022. In giallorosso, indosserà la maglia numero 98. Benvenuto a Roma, Mat!".