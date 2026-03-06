Conte a sorpresa, cambia la difesa per Napoli-Torino: fuori un titolare

di Fabio Tarantino
Tre sinistri naturali dietro e sei in totale in squadra: una scelta ben precisa per provare ad arginare gli attaccanti di D'Aversa

Antonio Conte cambia la difesa in occasione della sfida con il Torino. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, fuori Beukema, un destro, e dentro Olivera nel tris di centrali al fianco di Juan Jesus e Buongiorno. Praticamente verrà riproposta la difesa vista all'opera contro la Fiorentina dopo l'infortunio di Di Lorenzo. Tre sinistri naturali dietro e sei in totale in squadra: una scelta ben precisa per provare ad arginare gli attaccanti di D'Aversa.

Napoli, la probabile formazione contro il Torino

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Milinkovic-Meret 60-40%, Politano-Gutierrez 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 55-45%
Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, De Bruyne, McTominay (in dubbio), Lobotka