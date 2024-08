Video Roma, Dovbyk sbarcato a Ciampino: tifosi impazziti per l'erede di Lukaku

Artem Dovbyk è sbarcato a Roma, all'aeroporto di Ciampino, pronto per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura in giallorosso. Dopo l'accordo raggiunto nella giornata di ieri fra il ds Ghisolfi, la Ceo Lina Souloukou e la dirigenza del Girona, il centravanti ucraino è partito questa mattina insieme ai dirigenti romanisti ed è arrivato in questi istanti in Italia.

Come per Soulé nei giorni scorsi, calda è stata l'accoglienza dei sostenitori della Roma, presentatisi a centinaia allo scalo capitolino per accogliere il nuovo colpo dell'attacco di Daniele De Rossi. Cori ed entusiasmo per il capocannoniere dell'ultima Liga che nelle prossime ore svolgerà i consueti test medici prima di mettere nero su bianco a Trigoria il suo nuovo contratto.